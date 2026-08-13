В Севастополе при подрыве взрывного устройства погиб мужчина

Житель Севастополя погиб на улице города во время взрыва. Об этом сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По предварительной информации, взрывное устройство было заложено в урне и сработало, когда мужчина прогуливался по улице на Столетовском проспекте. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

По данным «Mash на волне», правоохранители задержали подозреваемую, находившуюся рядом в момент инцидента.

Александр Дремлюгин, Симферополь