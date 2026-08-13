Пашинян сменил секретаря Совета безопасности Армении

Армен Григорян уволен с должности секретаря Совета безопасности Армении. Соответствующий указ подписал премьер-министр Никол Пашинян. Другим указом на должность назначен Ален Симонян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Назначенный секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян

Фото: МИД России Назначенный секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян

Фото: МИД России

О причинах кадровых перестановок господин Пашинян не сообщил. «Я принял решение сменить секретаря Совета безопасности. Благодарен Армену Григоряну за проделанную в последние восемь лет работу»,— сказал премьер на заседании правительства (цитата по Report).

Армен Григорян был секретарем Совбеза с 17 мая 2018 года. Ален Симонян в 2021–2026 годах занимал пост спикера парламента Армении.