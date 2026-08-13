В Прикамье снизилось количество выдаваемых потребкредитов

В июле 2026 года в Пермском крае было выдано 40,2 тыс. потребительских кредитов. По сравнению с июнем этот показатель снизился на 1,2%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Наибольшее количество выданных потребкредитов в регионах РФ в июле 2026 года было отмечено в Москве (125,9 тыс.), Московской области (105,6 тыс.), Краснодарском крае (77,3 тыс.), а также в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (68,0 тыс.) и Свердловской (66,4 тыс.) областях.