WSJ: военнослужащие США на учениях проиграли операторам дронов ВСУ

В апреле и мае около 3,5 тыс. американских военнослужащих отрабатывали оборонительные и наступательные операции с применением БПЛА на международных учениях «Совместная решимость» в Германии. Военные из США проявили себя хуже, чем военнослужащие ВСУ, пишет The Wall Street Journal.

В учениях были задействованы военнослужащие 412-го полка беспилотных систем ВСУ, которые имели опыт боевых действий против российской армии. По сценарию они должны были отражать атаки американских военных, используя FPV-дроны и разведывательные БПЛА. Источники WSJ утверждают, что украинские подразделения настолько быстро выводили американскую технику из строя, что ее приходилось «возрождать», чтобы учения продолжались. «Победу одержали украинские беспилотники», — указывает издание. По словам собеседников газеты, в отработке наступательных операций американцы проявили себя лучше партнеров.

У американцев опыта работы с БПЛА гораздо меньше, чем у бойцов ВСУ, пишет WSJ. Необходимость отражать массированные атаки беспилотников у США появилась только во время конфликта с Ираном в этом году. Военный министр Пит Хэгсет еще в мае говорил, что Пентагон направляет военнослужащих на Украину, чтобы перенимать навыки работы с БПЛА.