«Союзмультфильм» представит в Европе «золотую коллекцию» и новую анимацию

Студия «Союзмультфильм» представит в Европе четыре мультфильма из своей «золотой коллекции» и десять современных короткометражных фильмов, передает «Интерфакс». Показы пройдут в кинотеатрах, онлайн и в рамках культурно-образовательных программ.

Жители Франции и франкоязычных регионов Бельгии и Швейцарии смогут увидеть мультфильмы о Винни-Пухе и «Про Сидорова Вову». Новые картины «Сплюшка» и «Крылья для друга» вошли в сборник для детей от трех лет. В Испании и Андорре покажут ленты «Одеялко», «Школа елок», «Баба-яга и малышка», «Мой друг тигр» и «Снеговичок».

Отдельно в семи немецкоязычных регионах ЕС представят анимацию без слов: «Бельчонок и санки», «Носки для звезды» и «Пык-пык-пык». Эти ленты получили лицензии на телевизионный показ и цифровую дистрибуцию.

В «Союзмультфильме» заявили о росте интереса зарубежных кинопрокатчиков к своему каталогу: за 2024 год иностранные компании купили права более чем на 50 работ. Доходы от международных продаж с того момента выросли вполовину.