Сотрудников лесопилки в Коми обвинили в краже более 40 тонн дизеля

В Республике Коми задержали четырех работников лесопромышленного предприятия, обвиняемых в краже 40 тонн дизельного топлива. Против них возбудили уголовное дело о присвоении, рассказали в управлении МВД по региону.

Расследованием занималось управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД по Коми. По предварительной информации, работники лесопилки с апреля 2024 по март 2025 года завышали объемы необходимого дизтоплива. Излишки они продавали индивидуальным предпринимателям по цене ниже рыночной.

Полученные деньги сообщники делили между собой, ущерб по делу превысил 5 млн руб. На данный момент по делу задержали мастера леса, механика, водителя бензовоза и оператора диспетчерской. Следователи устанавливают, есть ли в деле дополнительные эпизоды.

Никита Черненко