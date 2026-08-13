На своем очередном заседании Общественная палата Уфы затронула проблему детских и спортивных площадок при многоквартирных домах: либо их нет, либо они требуют ремонта. Председатель Общественной палаты Уфы Виталий Золотов считает, что проблему нехватки пространств для детских развлечений можно решить за счет компенсационных взносов от застройщиков в муниципальный бюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Общественной палаты Уфы Виталий Золотов

Фото: Коммерсантъ-Башкортостан Председатель Общественной палаты Уфы Виталий Золотов

Фото: Коммерсантъ-Башкортостан

«Детские игровые и спортивные площадки в основном появляются в Уфе усилиями бизнеса, некоммерческих организаций и инициативных жителей.

На заседании Общественной палаты я вынес на обсуждение идею адаптировать европейский опыт создания подобных пространств.

Например, в Германии на уровне земельных строительных кодексов давно действует правило: если строится жилой дом более чем на шесть квартир, застройщик обязан обустроить детскую площадку: не менее 4 кв. м игровой площади на каждую квартиру и не менее 50 кв. м в целом.

Но жизнь сложнее закона. Иногда участок настолько плотный, что физически разместить площадку негде — и тогда включается второй механизм. Строительный надзор Берлина может заключить с застройщиком публично-правовой договор: обязательство «в натуре» заменяется денежным взносом в бюджет района. Данная функция не дает застройщику права откупиться — это исключение надзорный орган делает только тогда, когда площадку действительно невозможно построить на месте. Сумма взноса рассчитывается по официальной формуле: базовая ставка — €1276,78 за кв. м недостающей площадки. Похожие механизмы работают в десятках других немецких городов со своими ставками и муниципальными уставами. Однако логика везде одна: если натуральное воплощение детских площадок невозможно, то деньги обязаны вернуться детям в виде другой площадки поблизости.

Эту логику можно привязать к российскому правовому полю и рассмотреть возможность создания в Уфе аналогичного механизма. Если у застройщика по объективным техническим причинам нет возможности разместить площадку возле нового дома, он вносит целевой платеж, а муниципалитет обустраивает площадку неподалеку в том же микрорайоне. Оговорюсь, что в российском законодательстве нет прямого аналога такой нормы конкретно для детских площадок. Однако правовая архитектура для этого уже существует: глава 10 Градостроительного кодекса РФ о комплексном развитии территорий обязывает застройщика создавать социальную инфраструктуру.

Методологически самым близким работающим примером выглядит институт компенсационного озеленения: когда при строительстве нельзя сохранить деревья, застройщик вносит денежные средства в местный бюджет по официальной методике, и эти средства идут строго на посадку зелени в других местах города. Иными словами, чтобы такая норма заработала у нас, не надо изобретать правовой институт с нуля, достаточно соединить уже существующие в российском праве элементы: обязанность создавать социальную инфраструктуру, методику расчета денежного эквивалента и строгое целевое назначение сборов.

Обсуждение только начинается. Это небыстрая работа, требующая согласования на уровне муниципалитета, республики и, вероятно, изменения федеральной практики. Но начинать разговор об этом можно и нужно — Уфа заслуживает того, чтобы ее решения по благоустройству опирались на лучший мировой и отечественный опыт».