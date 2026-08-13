Молкомбинат требует признать право собственности на очистные сооружения в Перми

Арбитражный суд Пермского края принял к производству иск ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» к администрации Перми. Как следует из материалов дела, компания требует признать право собственности на объект капитального строительства. Речь идет об очистных сооружениях производственных сточных вод площадью чуть более 2,2 тыс. кв. м, расположенных по ул. Героев Хасана, 106г. К участию в деле привлечены в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, управление Росреестра по Прикамью, департаменты градостроительства и земельных отношений Перми, а также краевой минстрой. Следующее заседание по делу назначено на 7 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт ЮКМП Фото: сайт ЮКМП

На ул. Героев Хасана, 106, располагается одно из производств ЮКМП. Ранее на этой площадке располагался пивоваренный завод. Как сообщал «Ъ-Прикамье», актив используется ЮКМП с 2021 года, там предприятие изготавливает масло, сыры, сухое обезжиренное и цельное молоко, а также сухую сыворотку.

Юговской комбинат молочных продуктов основан в 2004 году. Единственный владелец комбината — предприниматель Сергей Поздеев. Возглавляет компанию Сергей Хазов. ЮКМП — крупнейшее молокоперерабатывающее предприятие в Пермском крае. По информации на официальном сайте предприятия, филиал в поселке Юг перерабатывает более 1 тыс. тонн молока в сутки.