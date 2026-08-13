Грузовик и легковушка загорелись в результате ДТП на трассе в Удмуртии

Грузовик Mercedes-Benz Actros с полуприцепом загорелся в результате столкновения с легковушкой Lada Priora на трассе в Удмуртии. 18-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте, сообщили в ГАИ республики.

ДТП произошло около 01:25 на федеральной трассе в Алнашском районе. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Им управлял 49-летний водитель. О его травмах не сообщается. По факту ДТП проводится расследование.