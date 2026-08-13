Свердловский областной суд продлил арест Георгию Акоеву (по прозвищу Гия Свердловский) на шесть месяцев — до 21 января 2027 года, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ

Напомним, ему предъявлено обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) — следствие предполагает, что он имеет статус вора в законе. Георгий Акоев просил отправить его под домашний арест. Свою вину он не признал.

Сегодня суд должен был приступить к рассмотрению уголовного дела по существу, но заседание перенесли, так как Георгий Акоев вовремя не получил обвинительное заключение. Из-за этого суд лишь рассмотрел вопрос о продлении ареста.

Сторона защиты, как и сам обвиняемый, ходатайствовала о смягчении меры пресечения и настаивала на домашнем аресте.

«Я далеко не юноша. Не собираюсь перечеркивать свое будущее. В СИЗО нет нужных для меня медицинских специалистов и инструментов. Я не собираюсь скрываться и бегать. Все, что мне нужно, — это домашний арест»,— сказал он, добавив, что ему необходимо обследование у кардиолога.

Во время судебного заседания сторона защиты озвучила характеристику Георгия Акоева. В ней соседи многоквартирного дома, где он живет, указали, что у него нет вредных привычек, он не злоупотребляет алкоголем, имеет дружную семью, в целом имеет положительный образ среди соседей. «Мы тебя любим. Все будет хорошо, в крайнем случае — очень хорошо»,— сказали его родственники после оглашения решения суда.

Уголовное дело, в рамках которого он арестован, расследовало ГСУ ГУ МВД по Свердловской области. По версии следствия, когда Георгий Акоев отбывал срок за разбой (ст. 162 УК РФ), во время разговора с работниками ГУФСИН он причислял себя к запрещенному в России экстремистскому движению «А.У.Е.». Следствие считает, что его могли «короновать» по протекции Тимура Мирзоева (Тимур Свердловский), племянника Деда Хасана (Аслан Усоян).

«Обладая авторитетом среди лиц в криминальной иерархии, обвиняемый разрешает спорные вопросы среди лиц, придерживающихся преступной идеологии, принимает решения о назначении, повышении и понижении криминальных статусов»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. В ведомстве подчеркнули, что, кроме этого, в его полномочиях были организация и контроль «общака».

За организацию разбоя (ч. 3 ст. 33 ч.4 «п», «а» ст. 162 УК РФ) Георгия Акоева Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил к 11 годам колонии общего режима в 2008 году. По версии обвинения, в ноябре 2005 года он со своим подельником совершил нападение на квартиру коммерсанта Правотворова, избил его бейсбольной битой и отобрал 500 тыс. руб. Хозяин квартиры, несмотря на перелом ноги в двух местах, все-таки смог вырваться и выпрыгнуть на улицу из окна первого этажа и добраться до ближайшей аптеки, откуда вызвал скорую помощь и милицию. К приезду оперативной бригады злоумышленники скрылись.

По данным следствия, на одном из видео Георгий Акоев сам причисляет себя к «ворам в законе». Впрочем, на судебном заседании по мере пресечения он заявил, что «не имеет отношения к криминальной среде».

Рассмотрение дела по существу назначено на 24 августа.

Артем Путилов