Мосбиржа с 18 августа начнет торги макси-фьючерсами на акции «Астры» и «Новабев групп»

Московская биржа (MOEX: MOEX) расширит линейку фьючерсов на российские акции. С 18 августа на срочном рынке площадки начнутся торги поставочными фьючерсами на акции Fix Price и «Русагро», а также макси-фьючерсами на бумаги группы «Астра» и «Новабев групп».

Поставочный фьючерс — это тип контракта, при котором сразу обозначается цена актива, а сама сделка происходит в будущем, в заранее оговоренную дату. Цена на актив фиксируется независимо от того, что будет происходить на рынке до начала сделки.

Обновленные фьючерсы на акции «Астры» и «Новабев групп» предполагают увеличенный в 10 раз размер лота, а также гарантийное обеспечение стоимости контракта. «Фьючерсные контракты на ПАО "Группа Астра" и ПАО "Новабев Групп" со стандартным лотом будут торговаться до истечения срока обращения без изменений»,— указано в пресс-релизе.

Торговый код фьючерсов на акции Fix Price — FIXR. Лот контракта — 10 тыс. бумаг, его исполнение — в сентябре и декабре 2026 года. Фьючерсы на акции «Русагро» получили торговый код RAGR. Лот контракта — 100 бумаг, исполнение — в сентябре и декабре 2026 года.

Торговый код для макси-фьючерсов по акции «Астры» — ASTRM. Лот контракта — 10 бумаг, исполнение — в декабре 2026-го и марте 2027 года. Макси-фьючерсам на акции «Новабев групп» присвоен торговый код BELUGAM. Лот контракта — 10 акций, исполнение — в декабре 2026-го и марте 2027 года.

Для всех новых контрактов стоимость шага и минимальный шаг цены составляет 1 руб.