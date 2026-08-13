В Ейске подростка задержали за поджоги автомобилей
Несовершеннолетний житель Ейска задержан по подозрению в трех поджогах автомобилей, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По данным полиции, подросток выбирал машины с иностранными номерами или с символикой Победы, рисовал на них символы запрещенной в РФ организации, а затем поджигал автомобили с помощью горючей смеси.
В ходе расследования установлена причастность подростка к повреждению еще одного автомобиля. Молодой человек признался, что намеревался поджечь два здания кафе в Ейске. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном по мотивам политической или идеологической вражды (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.
Злоумышленника задержали сотрудники центра «Э» ГУ МВД России по Краснодарскому краю, а также краевого управления ФСБ. Во время обыска дома у подростка оперативники обнаружили запрещенную атрибутику и символику, балаклавы, сигнальный пистолет, холодное оружие, а также видеозаписи совершенных им поджогов, сообщает полиция.
В период с июля 2025 года по июнь 2026 года в различных регионах России были зафиксированы случаи задержания подростков по подозрению в поджогах автомобилей, в том числе служебных машин силовых структур. Так, в июле 2025 года в Чебоксарах 15-летний подросток поджег два автомобиля сотрудников правоохранительных органов, действуя по указанию человека, с которым он связался через мессенджер.
В ноябре 2025 года в Санкт-Петербурге были задержаны два 15-летних подростка, которых обвинили в поджоге патрульного автомобиля ДПС и служебной машины 77-го отдела полиции. Оба действовали по указанию неизвестных лиц, с которыми познакомились в мессенджерах. Также в ноябре 2025 года в Москве 16-летний подросток поджег кинозал в одном из торговых центров, также выполняя указания неизвестных, которые представились сотрудниками правоохранительных органов.