В Ейске подростка задержали за поджоги автомобилей

Несовершеннолетний житель Ейска задержан по подозрению в трех поджогах автомобилей, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По данным полиции, подросток выбирал машины с иностранными номерами или с символикой Победы, рисовал на них символы запрещенной в РФ организации, а затем поджигал автомобили с помощью горючей смеси.

В ходе расследования установлена причастность подростка к повреждению еще одного автомобиля. Молодой человек признался, что намеревался поджечь два здания кафе в Ейске. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном по мотивам политической или идеологической вражды (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Злоумышленника задержали сотрудники центра «Э» ГУ МВД России по Краснодарскому краю, а также краевого управления ФСБ. Во время обыска дома у подростка оперативники обнаружили запрещенную атрибутику и символику, балаклавы, сигнальный пистолет, холодное оружие, а также видеозаписи совершенных им поджогов, сообщает полиция.

Анна Перова, Краснодар