Три человека были ранены при стрельбе во французском Безансоне

В городе Безансон на востоке Франции ночью произошла стрельба. Пострадали трое мужчин. Известно, что двоим — 20 и 40 лет, другие данные о раненых неизвестны. Все трое находятся в критическом состоянии, передает радиостанция ici.

Инцидент произошел в квартале Плануаз перед торговым центром Иль-де-Франс. Преступники открыли стрельбу из машины темного цвета, которую полиция позднее нашла сгоревшей. Как уточняет Est Republicain, на месте стрельбы найдено 19 гильз от двух разных видов оружия, одним из которых мог быть автомат Калашникова. Газета отмечает, что в 2019–2020 годах и в 2022 году Плануаз «был ареной смертоносных войн между наркоторговцами», однако в последние годы количество пунктов сбыта наркотиков в квартале сократилось. Причины стрельбы пока не установлены.