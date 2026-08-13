Жительницу Оренбуржья заподозрили в финансировании терроризма

СУ СКР по Оренбургской области возбудило уголовное дело в отношении жительницы Сорочинска. Ее подозревают в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщает региональное следствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации силовиков, в 2022 году женщина систематически переводила деньги со своего банковского счета на реквизиты, подконтрольные участникам террористической организации, запрещенной на территории РФ.

Противоправную схему выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Оренбургской области. В настоящее время специалисты собирают и фиксируют доказательства, проверяют финансовые транзакции и устанавливают возможные связи фигурантки с другими участниками преступной деятельности.

Георгий Портнов