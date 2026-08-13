Шефы пекутся о народе

В России вырос спрос на домашнюю еду «под ключ». По данным «Авито Услуг», этим летом на десятки процентов увеличилась популярность поваров, которые могут приехать на кухню заказчика, организовать ужин или заполнить морозильную камеру заготовками. В то время как спрос на кафе и рестораны в целом падает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Семён Старикович / Коммерсантъ Фото: Семён Старикович / Коммерсантъ

Разброс ценников в объявлениях — от нескольких сотен до 10 тыс. руб. За эту сумму повар готов купить продукты, приехать на кухню заказчика или передать уже собранные контейнеры с обедами. Кто-то сразу приводит подробные прайс-листы: кастрюля куриного супа – 1,5 тыс. руб., 1 кг говяжьих котлет – 1,6 тыс. руб., овощное рагу – 1,3 тыс. руб.

В описаниях такие специалисты обычно рекламируют услуги «мамам в декрете» или, например, «тем, кто постоянно в офисе». И отдельная категория — шашлычники на выезд для небольшого домашнего банкета. Объявления от таких поваров уже некоторое время попадают в блогерские подборки в соцсетях:

«Называется услуга "сварю борщ и уйду", "приготовлю сырники и уйду", "приготовлю домашнюю еду и уйду". У таких людей куча отзывов. Причем прайс не прям-таки низкий. Соответственно, люди готовы за это платить».

А кто-то сам стал выкладывать в соцсети, как готовит на заказ куриный суп с лапшой, тефтели в соусе с картофельным пюре и блинчики с творогом. По данным «Авито», летом 2026-го на десятки процентов вырос спрос на фуршетных мастеров. Для семейных праздников ищут профессиональных официантов и барменов, рассказала руководитель пресс-службы «Авито Услуги» Ирина Рак:

«Мы видим, что в России меняется культура праздников. Вместо похода в ресторан люди предпочитают звать профессионалов к себе домой. По данным "Авито Услуги", летом 2026-го спрос на выездное обслуживание мероприятий вырос в среднем на 15% по сравнению с весной этого же года. Особенно заметен рост на фуршеты — сразу плюс 33%, а также на банкеты — прибавилось 25% год к году. Домашние повара стали вообще настоящим хитом сезона: динамика спроса выросла на 25%».

Однако о выросшем спросе на частных поваров следует судить по осени, по крайней мере, если речь идет о более привычном формате, а не о частниках на платформах объявлений, отмечает владелица агентства по подбору персонала «Домашняя история» Наталья Каменская:

«Я связываю рост спроса с летним сезоном, с мероприятиями на открытом воздухе. При этом летом, как правило, идет большой спад на домашний персонал, многие уезжают на каникулы».

С другой стороны, обычный рынок кейтеринга, где повара работают «на выезд», со специальными платформами объявлений не конкурирует, отмечает генеральный директор сервиса по доставке еды Catery Андрей Черепанов:

«Я бы не сказал, что это какой-то новый рынок. Прикольная услуга, если нужно организовать, например, день рождения с друзьями до 8-10 человек. Но мы именно с этим рынком не работаем. Им занимаются, как правило, самозанятые. Мы же все-таки стараемся работать с ИП, ведь нам важно, чтобы у людей была сертификация, санитарные документы и так далее. С частными поварами в этом плане может быть немножко сложнее».

В первой половине 2026 года посещаемость кафе и ресторанов в России сократилась примерно на 10%. И темпы роста рынка курьерских услуг замедляются, в том числе по доставке готовой еды крупными сервисами. Именно на этом фоне выигрывают повара-частники с платформ объявлений, считают аналитики.

Леонид Пастернак, Александра Абанькова