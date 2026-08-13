СКР возбудил уголовное дело по факту налета БПЛА на логистический центр в Башкирии

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, Главное следственное управление ведомства возбудило уголовное дело «по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объект гражданской инфраструктуры в Чишминском районе Республики Башкортостан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным следствия, 13 августа 2026 года вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по распределительному центру, расположенному в Чишминском районе. «В результате атаки произошло возгорание, есть пострадавшие»,— пояснила Светлана Петренко.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщал ранее, что республику атаковал 21 беспилотный летательный аппарат. По словам руководителя региона, 16 беспилотников сбили в Салавате, обломки одного из них упали на территорию промзоны, вызвав пожар. Целью остальных БПЛА стал логистический центр в Чишминском районе. Пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ сообщила, что объектом атаки стал склад Wildberries. В его тушении использовали вертолет.

В результате атаки два человека получили ранения.

Олег Вахитов