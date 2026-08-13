Главное на рынке недвижимости к утру 13 августа

Концерн «Созвездие» (входит в «Ростех») выставил на торги административное здание рядом с Белорусским вокзалом в Москве с начальной стоимостью 1,16 млрд руб. Лот включает участок площадью 0,34 га и восьмиэтажное здание площадью 7,7 тыс. кв. м. Строение 1958 года постройки расположено на 1-й улице Ямского Поля. Покупатель также получит право аренды на 49 лет соседнего участка площадью 0,13 га. По условиям аукциона «Созвездие» должно остаться арендатором здания до конца 2028 года. Торги назначены на 10 сентября. Оба участка попадают в границы комплексного развития территорий площадью почти 8 га. Параметры проекта пока не определены.

Девелопер «Стройметалконструкция» выставила на торги крупную производственную площадку на Камышинской улице в Санкт-Петербурге с начальной ценой 1,8 млрд руб., сообщает организатор Российский аукционный дом. Лот включает участок площадью 7 га, а также несколько зданий общей площадью 35 тыс. кв. м. Промышленный комплекс расположен в 200 м от железнодорожной станции Ржевка. Как указывается в описании, объект можно использовать сразу для производственной деятельности либо под редевелопмент. Площадка подойдет для размещения различных производственных, складских и логистических проектов. Торги назначены на 25 сентября.

ООО «РЖД» в четвертый раз выставило на торги Рижский вокзал в Москве с начальной ценой 4 млрд руб. Предыдущие аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок. Шаг аукциона — 200,5 млн руб. Лот включает здание Рижского вокзала площадью 3,9 тыс. кв. м 1901 года постройки, нежилое двухэтажное здание площадью 3,8 тыс. кв. м и участок площадью 1,37 га, который будет передан в субаренду. Заявки принимают до 29 сентября. Торги запланированы на 8 октября. Первый аукцион по продаже вокзала РЖД объявляла в марте. Стартовая цена была той же.

ГУП «Мосгортранс» продал на торгах застройщику «Поиск Девелопмент» Филевский автобусно-троллейбусный парк за 17,04 млрд руб., сообщает агентство «Москва» со ссылкой на протокол торгов. Сделка была закрыта через покупку юрлица ООО «Перспектива реновации Фили», на балансе которого находился актив. Площадка располагается на ул. Дениса Давыдова недалеко от Кутузовского проспекта. Как указывается в отчете об оценке рыночной стоимости компании, участок можно использовать под строительство объектов общественно-жилого назначения.

Власти Москвы снова выставили на торги право аренды «Дом Черткова» площадью 2,3 тыс. кв. м по начальной цене 59,2 млн руб. в год. Усадьбу XVIII века, расположенную на Мясницкой улице, по той же цене предлагали в июне, но не нашли арендатора. По условиям лота договор аренды заключается на 10 лет. Заявки принимаются до 14 сентября, а торги назначены на 16 сентября. Здание приобрело современный вид в XVIII веке, когда перешло семейству дворян Салтыковых. В XIX веке усадьба принадлежала полковнику и библиофилу Александру Черткову.