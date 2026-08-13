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Starlink вышел на рынок Вьетнама

Спутниковая система Starlink, управляемая компанией SpaceX Илона Маска, начала работать во Вьетнаме. Минимальная ежемесячная абонентская плата для частных клиентов составит 1,13 млн донгов ($43) в месяц, для корпоративных клиентов — 1,48 млн донгов ($56,8). К этой сумме добавляются затраты на оборудование в размере 8,66 млн донгов ($332,2), согласно информации на сайте.

Вьетнам стал шестым рынком Юго-Восточной Азии, где доступны услуги Starlink. В марте 2025 года правительство страны разрешило SpaceX запустить Starlink в тестовом режиме до 2030 года. Всего компания может разместить четыре наземные станции.

По данным Reuters, спутниковый интернет в стране будет предоставлять подразделение SpaceX — Starlink Services Vietnam. Оно было открыто в 2025 году с уставным капиталом $1,1 млн.

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