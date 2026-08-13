Отец погибшего следователя стал его кредитором

Арбитражный суд Пермского края включил Виктора Середкина в реестр кредиторов его сына, бывшего руководителя следственного отдела по Свердловскому району СУ СКР по Пермскому краю Евгения Середкина. Об этом свидетельствует информация в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Середкин

Фото: Архив «Ъ-Прикамье» Евгений Середкин

Фото: Архив «Ъ-Прикамье»

Согласно определению суда, размер требований Виктора Середкина составляет 3,6 млн руб. Из них 1,8 млн руб.— основной долг, а 1,743 млн руб.— проценты за пользование чужими денежными средствами.

В октябре прошлого года арбитражный суд по заявлению бывшей супруги Евгения Середкина Елены Головиной признал его банкротом. Этим же судебным актом была введена процедура реализации имущества. В наследственную массу должника включено недвижимое имущество — квартира, расположенная по адресу: Холмогорская ул., 4в, а также денежные средства, хранящиеся на вкладах.

Евгений Середкин был жестоко убит 9 сентября 2024 года. Алексей Головин, нынешний супруг Елены Головиной, нанес ему 81 удар топором. Злоумышленник вину признал полностью и приговорен к 17 годам колонии строгого режима.