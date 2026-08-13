Задолженность по кредитным картам в США достигла $1,28 трлн

Во втором квартале общая задолженность домохозяйств в США снизилась на $13 млрд и составила $18,8 трлн. Это на 0,1% меньше, чем в предыдущем периоде. Задолженность по ипотечным кредитам снизилась на $74 млрд и достигла $13,1 трлн, следует из данных Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Задолженность по кредитным картам выросла на $21 млрд и составила $1,26 трлн, а остатки по автокредитам увеличились на $28 млрд, до $1,71 трлн. Как отмечает Федеральный резервный банк Нью-Йорка, непогашенные остатки по кредитным картам сейчас почти достигли исторического максимума в $1,28 трлн, установленного в четвертом квартале прошлого года.

По словам аналитиков, текущая динамика задолженности домохозяйств в целом не вызывает беспокойства — активные потребительские расходы обычно приводят к увеличению задолженности по кредитным картам. Экономисты также указывают на рост цен, в том числе на товары первой необходимости, как на фактор, способствующий росту остатков по картам. Среди таких товаров — продукты питания и бензин.

Экономисты Федерального резервного банка Нью-Йорка обращают внимание на «небольшой запас финансовой прочности во многих семьях». «Многие семьи живут от зарплаты до зарплаты, и достаточно одного (негативного.— “Ъ”) события, чтобы у них возникла просрочка платежей»,— заявили исследователи банка во время телефонной конференции.

Евгений Хвостик