Ульяновские полицейские задержали в Казани курьершу мошенников, отнявших 4 млн рублей

Следственные органы УМВД РФ по Ульяновской области предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере 19-летней жительнице Казани, которая выступила в качестве курьера мошенников и передала им 4 млн руб., отобранные у жительницы Ульяновска, сообщила полиция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По данным ведомства, в полицию Ленинского района Ульяновска обратилась 58-летняя жительница областного центра с сообщением о мошенничестве. Она сообщила, что ей звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками Росфинмониторинга и правоохранительных органов, убеждавшие ее в необходимости защиты сбережений, а затем — проверки на причастность к противоправной деятельности. Напуганная женщина последовала рекомендациям мошенников и сняла со своего счета 4 млн руб., которые передала прибывшей девушке-курьеру. Позже, после разговора с родственниками, она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

В полиции отмечают, что, оперативно отреагировав на сообщение о преступлении, сотрудники уголовного розыска установили личность, транспорт и маршрут перемещения курьерши, после чего задержали в Казани 19-летнюю местную жительницу. Задержанная призналась, что по указанию своего куратора она уже передала в Казани 4 млн руб. неизвестному мужчине.

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Андрей Васильев, Ульяновск