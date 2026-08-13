Чистая прибыль X5 по МСФО упала почти на 30% во втором квартале
Ритейлер X5 получил 21,2 млрд руб. чистой прибыли по МСФО во втором квартале
Чистая прибыль ритейлера X5 (владеет сетью магазинов «Перекресток», «Пятерочка», «Чижик») составила 21,19 млрд руб. во втором квартале 2026 года. Это на 28,9% ниже аналогичного показателя годом ранее, следует из отчетности компании по МСФО.
Выручка X5 за второй квартал, напротив, выросла на 9,9% — до 1,29 трлн руб. Показатель EBITDA увеличился на 2% — до 74,25 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 5,8% против 6,2% годом ранее. Чистый долг компании за отчетный период достиг 310,6 млрд руб. Соотношение чистый долг / EBITDA с 0,84x выросло до 1,08x.
В первом квартале 2026 года чистая прибыль X5 по МСФО также снизилась на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 13,3 млрд руб., при этом выручка выросла на 11,3% до 1,2 трлн руб. За 2025 год выручка X5 Retail Group увеличилась на 18,8% относительно 2024 года, достигнув 4,6 трлн руб. Чистая розничная выручка выросла на 18,4% год к году, составив 4,5 трлн руб.
По итогам первого полугодия 2025 года чистая прибыль X5 по МСФО снизилась на 18,9% в годовом выражении до 48,144 млрд руб., а выручка увеличилась на 21,2% до 2,244 трлн руб. В третьем квартале 2025 года чистая прибыль X5 составила 28,3 млрд руб., что на 19,9% меньше показателя 2024 года, тогда как выручка выросла на 18,5% до 1,16 трлн руб. За первые три квартала 2025 года чистая прибыль компании снизилась на 19,3% год к году до 76,4 млрд руб.