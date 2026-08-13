Чистая прибыль X5 по МСФО упала почти на 30% во втором квартале

Составлено ИИ-Ассистентъ

В первом квартале 2026 года чистая прибыль X5 по МСФО также снизилась на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 13,3 млрд руб., при этом выручка выросла на 11,3% до 1,2 трлн руб. За 2025 год выручка X5 Retail Group увеличилась на 18,8% относительно 2024 года, достигнув 4,6 трлн руб. Чистая розничная выручка выросла на 18,4% год к году, составив 4,5 трлн руб.

По итогам первого полугодия 2025 года чистая прибыль X5 по МСФО снизилась на 18,9% в годовом выражении до 48,144 млрд руб., а выручка увеличилась на 21,2% до 2,244 трлн руб. В третьем квартале 2025 года чистая прибыль X5 составила 28,3 млрд руб., что на 19,9% меньше показателя 2024 года, тогда как выручка выросла на 18,5% до 1,16 трлн руб. За первые три квартала 2025 года чистая прибыль компании снизилась на 19,3% год к году до 76,4 млрд руб.