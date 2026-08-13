ООО «Башкирэнерго» повышает надежность энергоснабжения юга Башкирии

Кумертауские электрические сети ООО «Башкирэнерго» повышают надежность электроснабжения. Для этого проводится капитальный ремонт на подстанциях. На сегодняшний день завершаются работы по замене масляного выключателя 35 кВ на элегазовый на ПС «Давлетшино», обеспечивающей электроэнергией сельскохозяйственных и бытовых потребителей населенных пунктов Кугарчинского района.

Электрослесарь ОПС ПО "КЭС" Роман Смирнов проводит пусконаладку нового выключателя на ПС "Давлетшино"

Фото: ООО «Башкирэнерго»

2 аналогичных выключателя в скором времени установят на ПС «Мелеуз», что позволит повысить безопасность работы энергообъекта, а также снизить риски аварийных отключений. Кроме того, на данной подстанции смонтируют 4 новых разъединителя 35 кВ. Ранее на ПС «Маячная» были заменены аккумуляторные батареи, которые обеспечивают бесперебойное питание системы оперативного тока, релейной защиты и автоматики.

Эти и другие работы направлены на обеспечение надежного и качественного электроснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий юга Башкирии.

ООО «Башкирэнерго»