Трамп расширил полномочия ФБР по кибероперациям против иностранных группировок

Составлено ИИ-Ассистентъ

В 2025 году Федеральное бюро расследований (ФБР) зафиксировало годовой ущерб от киберпреступлений, превысивший $20 млрд, что почти в пять раз больше, чем в 2020 году. За тот же период ФБР получило более 1 миллиона жалоб на киберпреступления как от граждан США, так и из других стран мира. Наиболее уязвимой возрастной группой для киберпреступников оказались пожилые люди (старше 60 лет), которые лидируют как по числу жалоб, так и по объему понесенного ущерба.

Киберпреступники активно используют мошенничество с инвестициями в криптовалюты, что стало основным источником финансовых потерь для американцев в 2025 году, составив $7,2 млрд. Эти аферы часто осуществляются организованными преступными группировками из Юго-Восточной Азии. В марте 2026 года ФБР объявило награду в $10 млн за информацию о хакерской группировке Handala Hack Team, которая взломала почтовый ящик директора бюро Кэша Патела, а также осуществила атаку на американскую медицинскую компанию Stryker.