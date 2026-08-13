Трамп расширил полномочия ФБР по кибероперациям против иностранных группировок
Президент США расширил полномочия американских правоохранительных органов: они смогут использовать киберинструменты для противодействия иностранным преступным группировкам. Соответствующий меморандум опубликован на сайте Белого дома.
Слева направо: министр войны США Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, госсекретарь Марко Рубио и президент Дональд Трамп
Фото: Molly Riley / The White House / AP
Национальный координационный центр при межведомственной группе HSTF, которой руководят ФБР и Служба расследований внутренней безопасности, должен будет разрабатывать программу проведения конкретных киберопераций, направленных на подрыв деятельности иностранных преступных организаций. Также власти рассчитывают на сотрудничество с частным сектором. Компаниям предлагают добровольно передавать властям данные о киберугрозах и участвовать в разработке способов противодействия.
В 2025 году Федеральное бюро расследований (ФБР) зафиксировало годовой ущерб от киберпреступлений, превысивший $20 млрд, что почти в пять раз больше, чем в 2020 году. За тот же период ФБР получило более 1 миллиона жалоб на киберпреступления как от граждан США, так и из других стран мира. Наиболее уязвимой возрастной группой для киберпреступников оказались пожилые люди (старше 60 лет), которые лидируют как по числу жалоб, так и по объему понесенного ущерба.
Киберпреступники активно используют мошенничество с инвестициями в криптовалюты, что стало основным источником финансовых потерь для американцев в 2025 году, составив $7,2 млрд. Эти аферы часто осуществляются организованными преступными группировками из Юго-Восточной Азии. В марте 2026 года ФБР объявило награду в $10 млн за информацию о хакерской группировке Handala Hack Team, которая взломала почтовый ящик директора бюро Кэша Патела, а также осуществила атаку на американскую медицинскую компанию Stryker.