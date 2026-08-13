Новак: Россия заинтересована в индийских инвестициях в нефтегазовый сектор

Сотрудничество России и Индии по проектам в сфере нефти и газа активно продвигается, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Москва и Нью-Дели — стратегические партнеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства России Александр Новак

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Заместитель председателя правительства России Александр Новак

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Россия заинтересована в привлечении инвестиций Индии в нефтегазовый российский сектор и в развитии сбытовой сети с участием российских компаний в Индии»,— сказал господин Новак (цитата по сайту правительства).

Так вице-премьер прокомментировал участие Индии в «Российской энергетической неделе», которая пройдет с 14 по 16 октября в Москве. Федерация индийской нефтяной промышленности организует на мероприятии стенд, на котором будут представлены восемь ведущих нефтяных компаний Индии.