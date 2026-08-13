Новак: Россия заинтересована в индийских инвестициях в нефтегазовый сектор
Сотрудничество России и Индии по проектам в сфере нефти и газа активно продвигается, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Москва и Нью-Дели — стратегические партнеры.
Заместитель председателя правительства России Александр Новак
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
«Россия заинтересована в привлечении инвестиций Индии в нефтегазовый российский сектор и в развитии сбытовой сети с участием российских компаний в Индии»,— сказал господин Новак (цитата по сайту правительства).
Так вице-премьер прокомментировал участие Индии в «Российской энергетической неделе», которая пройдет с 14 по 16 октября в Москве. Федерация индийской нефтяной промышленности организует на мероприятии стенд, на котором будут представлены восемь ведущих нефтяных компаний Индии.
В 2026 году запланированы две встречи лидеров России и Индии: в сентябре Владимир Путин посетит саммит БРИКС в Нью-Дели, а до конца года ожидается визит премьер-министра Нарендры Моди в Россию. Общение лидеров направлено на наращивание двусторонних связей, несмотря на продолжающиеся конфликты и экономическую неопределенность в мире. Министры иностранных дел двух стран, Сергей Лавров и Субраманиям Джайшанкар, выразили уверенность в достижении цели по увеличению товарооборота до 100 миллиардов долларов к 2030 году.
Россия постоянно выражает готовность увеличить поставки нефти в Китай и Индию, так как российская нефть является востребованной и экономически выгодной. Индия также заинтересована в укреплении партнерства с Россией в энергетическом секторе. Во время внутриполитической дискуссии в Индии вопрос о партнерстве с Москвой и отказе от российской нефти, несмотря на давление США, стал предметом обсуждения, но индийские власти подчеркивают независимость своей политики.