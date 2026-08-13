В Башкирии горнорудную компанию обвинили в загрязнении плодородной земли

ООО «Уральское горнорудное управление "Восток"» обвинили в перекрытии вскрышными породами 12,3 га земли в Абзелиловском районе, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Надзорное ведомство ранее уже обязало добывающую в данной местности компанию вывезти грунт и породу с 4,2 га плодородной земли. Однако повторная проверка с помощью беспилотников показала, что недропользователь не только не устранил нарушения, но и увеличил площадь загрязнения до 12,3 га, продолжив разработку карьера.

Из-за отказа исполнить предписание Россельхознадзор составил в отношении УГРУ «Восток» протокол по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение требований надзора в сфере сельскохозяйственных земель). Ответственность по данной статье грозит штрафом от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Материалы проверки переданы в мировой суд.

ООО «Уральское горнорудное управление "Восток"» зарегистрировано в 2007 году, базируется в Аскарово. Компания специализируется на добыче и разработке марганцевых, магнезиальных и марганцекварцитовых руд, владеет лицензией на разработку марганцевого месторождения «Ниязгулово-1» в Абзелиловском районе и поставляет марганцевую руду Магнитогорскому металлургическому комбинату. По данным Rusprofile, учредителем является Иван Гужихин. В прошлом году выручка УГРУ «Восток» составила 626,3 млн руб., чистая прибыль превысила 69,8 млн руб.

Идэль Гумеров