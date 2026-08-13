VK получил чистую прибыль по МСФО во втором квартале против убытка годом ранее
Чистая прибыль VK по МСФО составила 328 млн руб. во втором квартале
Холдинг VK (MOEX: VKCO) впервые за несколько лет получил чистую прибыль по МСФО. Показатель составил 328 млн руб. по итогам второго квартала 2026 года, следует из отчетности.
Выручка VK во втором квартале увеличилась на 17% — до 43,5 млрд руб. По итогам полугодия показатель достиг 81 млрд руб. (+12%). EBITDA во втором квартале выросла на 41% — до 7,6 млрд руб., в первом полугодии — на 34%, до 14 млрд руб. Рентабельность по EBITDA за тот же период прибавила 3 процентных пункта и составила 17%.
Чистый операционный денежный поток холдинга за первое полугодие вырос до 15,4 млрд руб. против отрицательного значения за аналогичный период годом ранее. Чистый долг на конец отчетного периода снизился на 27% — до 60,2 млрд руб. по сравнению с концом 2025 года. Соотношение чистый долг / EBITDA с 3,6x уменьшилось до 2,3x.
В первом квартале 2026 года выручка VK по МСФО составила 37,6 млрд рублей, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а показатель EBITDA вырос на 27% до 6,4 млрд рублей. Чистый долг VK на конец апреля 2026 года уменьшился до 62 млрд рублей, что на 20 млрд рублей меньше по сравнению с концом 2025 года. Доходы от in-stream видеорекламы увеличились на 28%, а от онлайн-рекламы крупного бизнеса — на 45%.
По итогам 2025 года выручка VK достигла 160 млрд рублей, показав снижение темпов роста с 23% до 8%. При этом чистый долг холдинга сократился более чем в два раза, до 82 млрд рублей. Финансовые расходы по процентам по кредитам и займам за 2025 год составили 23,25 млрд рублей, что сопоставимо с годовой скорректированной EBITDA в 22,6 млрд рублей.
В первом квартале 2026 года выручка VK Tech выросла на 58,9% год к году, составив 4,3 млрд рублей, при этом рекуррентная выручка увеличилась на 84,7% до 3,7 млрд рублей. Рост объясняется увеличением клиентской базы облачных сервисов и выручки от технической поддержки коробочных решений. VK Tech создает корпоративное программное обеспечение, включая облачную платформу VK Cloud и сервис для совместной работы VK WorkSpace.