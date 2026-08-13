VK получил чистую прибыль по МСФО во втором квартале против убытка годом ранее

Холдинг VK (MOEX: VKCO) впервые за несколько лет получил чистую прибыль по МСФО. Показатель составил 328 млн руб. по итогам второго квартала 2026 года, следует из отчетности.

Выручка VK во втором квартале увеличилась на 17% — до 43,5 млрд руб. По итогам полугодия показатель достиг 81 млрд руб. (+12%). EBITDA во втором квартале выросла на 41% — до 7,6 млрд руб., в первом полугодии — на 34%, до 14 млрд руб. Рентабельность по EBITDA за тот же период прибавила 3 процентных пункта и составила 17%.

Чистый операционный денежный поток холдинга за первое полугодие вырос до 15,4 млрд руб. против отрицательного значения за аналогичный период годом ранее. Чистый долг на конец отчетного периода снизился на 27% — до 60,2 млрд руб. по сравнению с концом 2025 года. Соотношение чистый долг / EBITDA с 3,6x уменьшилось до 2,3x.