Вклады и кредиты волгоградцев превысили 600 млрд рублей

В Волгоградской области за год увеличился объем депозитов и кредитов. К 1 июля 2026 года совокупная сумма превысила 600 млрд руб., что на 11,6 % больше, чем в прошлом году. Данные опубликовало региональное отделение Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совокупный объем депозитов и кредитов в Волгоградской области достиг 600 млрд руб.

Фото: Нина Шевченко Совокупный объем депозитов и кредитов в Волгоградской области достиг 600 млрд руб.

Фото: Нина Шевченко

Жители региона предпочитают хранить средства в национальной валюте: доля рублевых счетов достигла 98 %. Доходность вкладов сроком до одного года в ЮФО составила 12,8 %, больше года — 7,6 %.

Розничный кредитный портфель в регионе на указанную дату вырос до 423,2 млрд руб. (+5,4 % к уровню прошлого года). Обязательства по ипотеке увеличились на 9,4 %, а потребительские кредиты — на 1,6 %.

Марина Окорокова