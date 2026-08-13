Свердловчан предупредили о фейке про ветеранов СВО

Подконтрольные спецслужбам Украины Telegram-каналы распространили в Свердловской области фейк о ветеранах специальной военной операции (СВО), передает канал «Антитеррор Урал». Уральцев попросили не тиражировать эту информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал» Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал»

От имени пресс-службы регионального УФСБ распространилось недостоверное видео о якобы проведении ФСБ и МВД спецоперации по задержанию лиц, объединившихся в несуществующую структуру под названием «Спарта-Урал», из-за торговли оружием.

Настоящая пресс-служба ведомства такого сообщения не публиковала. «Особое внимание в фейковом сообщении уделено попытке связать с вымышленным событием полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Артема Жогу. Публикация сопровождается подписью "ОТВ | Екатеринбург", однако подтверждений выхода такого материала в официальных ресурсах телеканала нет»,— сказано в сообщении.

Известно, что Артем Жога на Донбассе руководил отдельным разведывательным батальоном «Спарта» в качестве командира с марта 2022 по осень 2023 года. Сегодня это 80-й отдельный гвардейский разведывательный батальон имени А. С. Павлова, который входит в состав Сухопутных войск РФ.

Ирина Пичурина