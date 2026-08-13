Большинство пермяков готовы уйти к конкурентам ради выгодных условий

Как сообщается в исследовании SuperJob, 9% опрошенных пермяков готовы уйти с текущей работы к конкурентам на любых условиях, на более выгодных — еще 73%.

При этом 82% пермяков до 35 лет согласны уйти к конкурентам на выгодных условиях, еще 8% — в любом случае. Среди респондентов с зарплатой до 100 тыс. руб. 79% готовы к переходу на хорошие условия, еще 6% — на любые, среди зарабатывающих от 150 тыс. руб.— 66 и 8% соответственно.

Среди причин, по которым пермяки готовы поменять место работы в пользу конкурентов, названы более высокая зарплата, карьерный рост, удобный график, а также соцпакет и возможность работать удаленно.