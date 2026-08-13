За убийство лосей ульяновец приговорен к штрафу 700 тыс. руб. с конфискацией имущества

Жителю Ульяновска — 47-летнему Дмитрию Неверову, обвиняемому в незаконной охоте, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба (ч. 2 ст. 258 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) вынесен приговор. Об этом сообщила в четверг прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Следствием и судом установлено, что 3 января 2026 года в пяти километрах от поселка Источник Дмитрий Неверов, используя снегоход Polaris и охотничье гладкоствольное ружье модели Benelli Vinci, не имея разрешений, расстрелял двух лосей — самку и самца. Туши животных его знакомый перевез в село Новое Никулино. Ведомство отмечает, что государству в лице регионального минприроды был причинен ущерб на сумму более 1 млн руб.

Подсудимый возместил ущерб в полном объеме. Суд согласился с доводами обвинения и приговорил Дмитрия Неверова к штрафу 700 тыс. руб. с конфискацией снегохода и ружья в собственность государства.

Уголовное дело в отношении второго участника преступления выделено в отдельное производство в связи с его заболеванием.

Андрей Васильев, Ульяновск