Жительнице Башкирии вынесли приговор за кражу денег участника СВО

Дюртюлинский районный суд вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в краже 260 тыс. руб. со счета участника СВО (п.п. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде установлено, что участник специальной военной операции передал банковскую карту своей знакомой для покупки ему продуктов питания.

Однако фигурантка дела сняла со счета и присвоила почти 260 тыс. руб.

Подсудимая признала вину. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования ущерб возмещен в полном объеме.

Суд приговорил ее к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Майя Иванова