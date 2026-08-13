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«Рощинский» получит 141 гектар земли под Стерлитамаком под молочную ферму

ООО «Молочные фермы "Рощинский"» разрешили без торгов арендовать 141,7 гектара земли в 20 км к западу от Стерлитамака. Соответствующее распоряжение дал глава Башкирии Радий Хабиров.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Рощинский» планирует построить на участке животноводческий комплекс почти на 5,6 тыс. голов крупного рогатого скота. По данным «РБК Уфа», стоимость проекта оценивается в 5,9 млрд руб. Молочная ферма позволит трудоустроить 85 человек.

ООО «Молочные фермы "Рощинский"» создано в марте прошлого года агрохолдингом «Урожай». Уставный капитал компании находится в залоге у Россельхозбанка.

Идэль Гумеров