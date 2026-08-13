Аэропорт Оренбурга задерживает рейсы из-за плана «Ковер»

В международном аэропорту Оренбурга имени Гагарина утром 13 августа введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в рамках плана «Ковер». В связи с веденными мерами три рейса были задержаны на несколько часов, следует из данных онлайн-табло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Вылет Smartavia в Санкт-Петербург (5N-588) перенесен с 08:40 на 11:40. Рейс «Аэрофлота» в Москву (SU-1243) задержан на два часа — вместо 11:45 он отправится в 15:45. Еще один рейс Smartavia в Сочи (5N-878) сдвинут с 12:15 на 16:15.

В аэропорту продолжают работу штатные службы. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями информации на онлайн-табло и уточнять время вылета в авиакомпаниях.

Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев заявил о временном ограничении на прием и выпуск самолетов в муниципальном центре в связи с угрозой атаки БПЛА. На данный момент аэропорт возобновил свою работу в прежнем режиме.

Яна Вежлева