Гонка за мандаты: кто поборется за три места в Госдуме от Воронежской области

Воронежская область завершила формирование списка кандидатов на предстоящие выборы в Государственную Думу девятого созыва. Региональный избирком зарегистрировал 19 кандидатов, представляющих семь политических партий, которые будут бороться за три одномандатных округа — Павловский № 92, Аннинский № 91 и Воронежский № 90. Напомним, что в апреле прошлого года произошло сокращение числа округов с четырёх до трёх, что было связано с изменением общей структуры избирателей по стране из-за включения в состав России новых регионов. Новая схема одномандатного избирательного округа № 92 теперь включает и Левобережный район Воронежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Павловском округе № 92 «Единую Россию» представляет вице-спикер Госдумы, доктор экономических наук, академик РАН Алексей Гордеев. Он также является лидером регионального списка партии от Воронежской области и председателем Общественного совета федерального партийного проекта «Чистая страна». Конкуренцию ему составят Олеся Домницкая от ЛДПР, руководитель регионального отделения «Новых людей», депутат облдумы Сергей Гурченко, второй секретарь Воронежского обкома КПРФ Денис Рослик, депутат Совета народных депутатов Павловского района от «Справедливой России» Роман Харцызов и член партии «Родина» Константин Грачев.

В Аннинском округе № 91 «Единая Россия» выдвинула депутата Госдумы, заместителя руководителя межрегионального координационного совета партии по Центральному федеральному округу Сергея Чижова. Его соперниками станут член ЛДПР, выпускник федеральной кадровой программы для ветеранов СВО «Время героев» Дмитрий Коваленко, предприниматель и депутат Воронежской гордумы от «Новых людей» Андрей Суверин, секретарь регионального отделения КПРФ по патриотическому воспитанию Александр Шабунин, депутат Борисоглебской гордумы от «Справедливой России» Сергей Гуляев, а также представитель партии «Зелёные» Елена Рыкунова.

В Воронежском округе № 90 от «Единой России» выдвинут депутат Госдумы, член комитета по аграрным вопросам Аркадий Пономарев. За мандат также поборются первый заместитель координатора Воронежского регионального отделения ЛДПР Олег Сурков, от партии «Новые люди» врач Воронежской областной больницы Татьяна Андриевских, секретарь обкома КПРФ по организационно-партийной работе, заместитель руководителя фракции коммунистов в Воронежской гордуме Денис Коломенцев, председатель Совета регионального отделения «Справедливой России» Вадим Шаршов, помощник депутата Госдумы Алексея Журавлёва от партии «Родина» Игорь Борисов и член «Зелёных» Александр Животов.

Всего в Воронежской области на выборы в Госдуму зарегистрированы 19 кандидатов от семи партий. Голосование состоится в единый день голосования 18–20 сентября.