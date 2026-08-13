В России с марта 2027 года ограничат использование SIM-боксов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое уточняет требования к использованию абонентских терминалов пропуска трафика — SIM-боксов. Правила вступают в силу с 1 марта 2027 года. Они запрещают операторам заключать договоры на использование устройств с физлицами.

Введение регулирования таких устройств, как считают в Минцифры, «снизит риск использования злоумышленниками SIM-боксов при реализации различных сценариев мошенничества, включая так называемый социальный фрод и серую терминацию». Кроме того, оно призвано выделить из общего числа тех, кто использует SIM-боксы нелегально.

Документ предполагает, что операторы смогут заключать договоры на использование таких устройств только с юрлицами и ИП. При этом включить в договор можно будет не более четырех SIM-карт. В нем также должны быть указаны параметры устройства и цели использования. Доступ к SIM-боксу смогут получить только официально оформленные сотрудники.

SIM-бокс (GSM-шлюз) управляет большим количеством SIM-карт, чтобы удаленно по каждой из них принимать и совершать звонки, отправлять и получать сообщения. Их использование и продажа не запрещены. Однако такие устройства нередко используют мошенники: например, для перехвата СМС с кодами подтверждения или чтобы скрыть, что звонок идет из-за границы.