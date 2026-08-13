Коммунист Михаил Матвеев не присутствует на судебном заседании о снятии его с выборов

В Самарском областном суде сегодня, 13 августа, заседание по иску о снятии депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева с выборов началось без него. На суде присутствует защитник депутата Екатерина Курганова и еще два представителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Иск к коммунисту подала 11 августа Анна Саранцева, кандидат в депутаты от «Партии пенсионеров». Как она считает, Михаил Матвеев среди прочего разместил во «ВКонтакте» фотографии, нарушающие право на интеллектуальную собственность. Автором одной из фотографий является Андрей Стенин, еще несколько изображений принадлежат РИА Новости и другим лицам, которые якобы не давали разрешения на использование своей интеллектуальной собственности.

Кроме того, депутат якобы разместил изображение своего соперника по Промышленному избирательному округу № 163 Александра Живайкина («Единая Россия») и информацию о его квартире. Еще одна претензия связана с использованием шрифтов Microsoft, на которые компания наложила ограничения.

Вчера, 12 августа, заседание отложили по просьбе Михаила Матвеева, так как он, по его словам, не успел ознакомиться со всеми претензиями и заключить договоры с защитниками. Вместо Анны Саранцевой на вчерашнем суде присутствовал ее представитель Денис Камышников.

Сегодня истицы в зале тоже нет, зато присутствуют Денис Камышников и еще одна представительница — Юлия Белоус.

Сабрина Самедова