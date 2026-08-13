Кластер гражданских беспилотников планируют создать в Свердловской области

Власти Свердловской области обсудили с предпринимателями перспективы создания в регионе кластера гражданских беспилотников, сообщили в областном департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Возможность создания обсудили на заседании комиссии по государственно-частному партнерству и развитию инфраструктуры Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). На мероприятии присутствовали замгубернатора Дмитрий Ионин, специалисты профильных министерств, институтов развития, образовательных организаций и представители бизнеса.

Участники встречи обсудили шаги, необходимые для формирования межотраслевой экономики беспилотных технологий во всех средах применения. Так, сейчас на Среднем Урале активно развивают беспилотные трамваи и грузовой транспорт, а также рободоставку. На территории кластера смогут вместе работать ученые, разработчики, производители электроники, индустриальные парки и конечные потребители.

Были озвучены предложения по созданию технопарка беспилотных технологий на базе площадок особой экономической зоны «Титановая долина». Также было предложено пригласить в кластер государственные и частные индустриальные парки, чтобы сформировать полноценный центр по локализации производства комплектующих для этой отрасли на Урале.

Ирина Пичурина