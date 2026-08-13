В Ижевске почтили память жертв политических репрессий 1937 года

В столице Удмуртии почтили память жертв политических репрессий 1937 года, сообщили в городской администрации. Акция «Память сильнее времени» прошла 12 августа у памятного знака на здании бывшего порохового склада на улице Редукторной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«Как страшно звучат эти слова: донос, приговор, расстрел, враг народа. И как важно и ценно, что у нас в Ижевске есть эта память. Когда мы проходим мимо этого здания, этого барельефа, у каждого содрогается сердце, и память продолжает жить в поколениях»,— сказала зампредседателя Госсовета Удмуртии Татьяна Ишматова.

12 августа 1937 года возле здания по приговору «тройки» НКВД расстреляли 10 человек. Их тела захоронили у реки Карлутки. Всего в том году было репрессировано 1,8 тыс. жителей Удмуртии, без учета умерших во время следствия. Памятный знак у бывшего порохового склада установили в 1994 году.