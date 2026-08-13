Ущерб от кражи пермяком грунта реки Сылва оценили в 52 млн рублей

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю пресекли деятельность жителя Перми, причастного к хищению недр в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как установили сотрудники УФСБ, житель Перми совершил хищение донного грунта реки Сылва, использовав его для создания искусственного земельного участка. Ущерб бюджету РФ превысил 52 млн руб.

СУ СКР по Пермскому краю на основании представленных УФСБ материалов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).