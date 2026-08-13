Из Казахстана выслали россиянку за высказывания о принадлежности Павлодара

Российскую стримершу выслали из Казахстана и запретили въезд на пять лет за «провокационные высказывания» в соцсетях, сообщил департамент полиции Астаны. «РИА Новости» пишет, что речь идет о Ксении Гузаевой (псевдоним Fasoollka).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Гузаева

Фото: @fassoollkaa Ксения Гузаева

Фото: @fassoollkaa

Девушка во время трансляций в Twitch поставила под сомнение принадлежность города Павлодара Казахстану. Издание Tengri News уточняет, что блогер также «допускала пренебрежительные стереотипы в отношении граждан Казахстана, культуры и традиций».

«Иностранная гражданка Г. К. покинула территорию Республики Казахстан... Суд привлек ее к административной ответственности за провокационные и некорректные высказывания в социальных сетях»,— уточнили в полицейском департаменте. Ведомство также опубликовало видео, на котором сотрудники полиции сопровождают девушку для посадки на самолет.