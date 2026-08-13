В США назвали срок вывода американских военнослужащих из Ирака

США готовятся вывести все свои военные силы из Ирака к концу сентября, сообщает Associated Press.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военнослужащий армии США в Ираке, 2007 год

Фото: Alaa al-Marjani / AP Военнослужащий армии США в Ираке, 2007 год

Фото: Alaa al-Marjani / AP

Премьер-министр Ирака Али аль-Заиди встретился с главой Центрального командования (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером накануне, 12 августа. После встречи господин аль-Заиди заявил, что утвердил 30 сентября в качестве «установленной и окончательной даты завершения военной миссии Глобальной коалиции для борьбы с ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство»; признано в России террористическим и запрещено) в Ираке».

Американский чиновник подтвердил AP, что США рассчитывают завершить вывод войск к указанному сроку. Однако отказался сообщить, сколько военнослужащих пока остается в Ираке и куда они будут передислоцированы.

В июле президент Дональд Трамп заявил, что американские военнослужащие в Ираке больше «не нужны». Пентагон позже уточнил, что вывод войск будет завершен в соответствии с заключенным в 2024 году соглашением о прекращении миссии против террористов.

Войска США находились в Ираке с 2003 года. На пике контртеррористических операций в 2007 году численность американских ВС выросла до более чем 170 тыс. человек, после чего была сокращена до минимума в 2011 году. В 2014 году контингент вновь нарастили для борьбы с боевиками, к 2021 году бандформирования утратили контроль над занимаемыми территориями. На тот момент в Ираке находилось 2,5 тыс. военнослужащих США.