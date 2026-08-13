В Краснотурьинске погиб сварщик при работах на Богословской электростанции

Газоэлектросварщик погиб при выполнении трудовых обязанностей в Краснотурьинске на Богословской тепловой электростанции. Организована проверка, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Управление СКР по региону сообщило о возбуждении уголовного дела по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Установлено, что в июле электростанция Богословского алюминиевого завода заключила договор подряда для демонтажа и монтажа с ООО «Уралтеплоэнергомонтаж». Сварщик 12 августа резал трубы в помещении теплоэнергоцентра дирекции по обеспечению производства на станции. Работы проводились на высоте 7 м с незакрепленным страховочным тросом. Во время демонтажа трубы работник упал вниз головой на бетонное основание — из-за повреждений головы он скончался на месте.

В ходе следствия было осмотрено место происшествия, допрашиваются свидетели, назначены экспертизы, изучается документация.

Ирина Пичурина