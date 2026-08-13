Башгидрометцентр обязали обеспечить работоспособность гидрологических комплексов

Октябрьский районный суд Уфы обязал «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Башгидрометцентр) обеспечить работоспособность неисправного оборудования. С иском обратилась Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, мониторинг водных объектов на территории республики проводится с использованием государственной наблюдательной сети, в которую входят более 70 гидрологических постов.

Однако надзорные мероприятия показали, что некоторые автоматизированные комплексы находятся в нерабочем состоянии и не передают данные об уровне воды в реках.

Майя Иванова