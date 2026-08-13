Губернатор Сахалинской области пожаловался Путину на нехватку денег в бюджете
Путин: укрепление рубля выгодно гражданам
Укрепление национальной валюты выгодно гражданам, но для экспортно-ориентированных предприятий создает проблемы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи на Итурупе с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.
Фото: пресс-служба президента РФ
Господин Лимаренко доложил главе государства, что экономика региона стабильна. Однако есть нюансы, поскольку Сахалинская область ориентирован на экспорт. «Когда все радуются, что твердый рубль, мы просто плачем, потому что мы недополучаем денег в бюджет»,— рассказал губернатор.
Экспорт Сахалинской области в основном составляют минеральные ресурсы и рыбопродукция. В частности, в страны Тихо-Океанского региона поставляют каменный уголь, лососевые, крабовые и другие водные биоресурсы.
Президент России Владимир Путин 22 июля 2026 года поручил дополнительно поддержать консолидированные бюджеты субъектов, отметив дефицит по итогам первого полугодия. Он подчеркнул, что динамика повторяет показатели аналогичного периода прошлого года, требуя внимания федерального центра. Глава государства также указал на важность своевременной финансовой помощи регионам и муниципалитетам для покрытия текущих расходов.
Владимир Путин отметил, что поддержка должна обеспечивать не только сбалансированность бюджетов, но и продолжение программ развития, сохраняя устойчивость региональных экономик. Это позволит не допустить срыва запланированных инфраструктурных и социальных проектов.