Губернатор Сахалинской области пожаловался Путину на нехватку денег в бюджете

Укрепление национальной валюты выгодно гражданам, но для экспортно-ориентированных предприятий создает проблемы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи на Итурупе с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Лимаренко доложил главе государства, что экономика региона стабильна. Однако есть нюансы, поскольку Сахалинская область ориентирован на экспорт. «Когда все радуются, что твердый рубль, мы просто плачем, потому что мы недополучаем денег в бюджет»,— рассказал губернатор.

Экспорт Сахалинской области в основном составляют минеральные ресурсы и рыбопродукция. В частности, в страны Тихо-Океанского региона поставляют каменный уголь, лососевые, крабовые и другие водные биоресурсы.