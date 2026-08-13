Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России

Составлено ИИ-Ассистентъ

Президент Владимир Путин 12 августа 2026 года участвовал в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота (ТОФ), наблюдая за маневрами с борта ракетного крейсера «Варяг» в районе острова Сахалин. Масштабные морские учения ТОФ проходили с 4 по 12 августа в акваториях Японского и Охотского морей, а также в северо-западной части Тихого океана. В них было задействовано около 60 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также более 13 тысяч военнослужащих.

Поездка в Сахалинскую область в августе 2026 года стала первым визитом Владимира Путина в этот регион с 2013 года. До этого он 10–11 августа находился с рабочей поездкой в Бурятии и Новосибирской области. Владимир Путин поблагодарил моряков за проведение учений, подчеркнув, что, хотя основные задачи решаются в зоне специальной военной операции, моряки «тоже на переднем крае».

12 августа 2026 года Владимир Путин также провел совещание, посвященное обеспечению безопасности восточных границ страны. Ранее, 7 августа 2026 года, Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, где обсуждались дополнительные меры по совершенствованию антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры.