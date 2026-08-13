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Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России

Президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное обеспечению безопасности восточных границ страны. Мероприятие прошло на борту ракетного крейсера «Варяг» в Южно-Сахалинске, где глава государства наблюдал за завершающим этапом учений Тихоокеанского флота (ТОФ).

Во время совещания глава государства отметил, что задачи учений и ситуация в зоне ответственности ТОФ были предметом отдельного обсуждения с командующим флотом адмиралом Виктором Лииной и его подчиненными. «Ясно, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но наша с вами обязанность — обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях»,— сказал господин Путин.

В совещании участвовали начальник пограничного управления ФСБ по Сахалинской области Сергей Махорин и и. о. командующего 68-го гвардейского армейского корпуса сил Минобороны Алексей Шведов. Президент выслушал оценки ситуации в регионе и предложения по усилению мер безопасности.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Президент Владимир Путин 12 августа 2026 года участвовал в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота (ТОФ), наблюдая за маневрами с борта ракетного крейсера «Варяг» в районе острова Сахалин. Масштабные морские учения ТОФ проходили с 4 по 12 августа в акваториях Японского и Охотского морей, а также в северо-западной части Тихого океана. В них было задействовано около 60 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также более 13 тысяч военнослужащих.

Поездка в Сахалинскую область в августе 2026 года стала первым визитом Владимира Путина в этот регион с 2013 года. До этого он 10–11 августа находился с рабочей поездкой в Бурятии и Новосибирской области. Владимир Путин поблагодарил моряков за проведение учений, подчеркнув, что, хотя основные задачи решаются в зоне специальной военной операции, моряки «тоже на переднем крае».

12 августа 2026 года Владимир Путин также провел совещание, посвященное обеспечению безопасности восточных границ страны. Ранее, 7 августа 2026 года, Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, где обсуждались дополнительные меры по совершенствованию антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры.

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