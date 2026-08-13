Администратора пермского телеграм-канала оштрафовали за фото беспилотников

Администратор одного из пермских телеграмканалов привлечен к ответственности за публикацию материалов с подробностями об атаке беспилотников. Эта информация могла нанести ущерб безопасности региона. Об этом сообщает краевой минтербез.

Краевым минтербезом был составлен протокол в отношении гражданина, который в апреле 2026 года опубликовал в своем телеграмканале фото и видеоматериалы о применении беспилотных воздушных судов. Это прямо попадает под действующий в регионе запрет на распространение информации, касающейся результатов противодействия БПЛА на территории Пермского края.

По решению мирового судьи нарушитель привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф.