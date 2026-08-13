Жителя ХМАО будут судить за 57 эпизодов кибермошенничества

В городской суд Нижневартовска поступило уголовное дело 19-летнего местного жителя, касающееся 57 эпизодов кибермошенничества в составе организованной преступной группы, сообщили в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Вартовчанин обвиняется в хищении средств у граждан и микрофинансовых организаций через вредоносное программное обеспечение. По версии следствия, он распространял программу с вирусом для получения доступа к конфиденциальным данным потерпевших. Ущерб составил более 215 тыс. руб. и был нанесен 16 физическим лицам и пяти микрокредитным компаниям. В рамках расследования также было установлено, что обвиняемый вовлек в преступную деятельность несовершеннолетнего.

Материалы дела включают 43 тома документов. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ирина Пичурина