В Ульяновске готовят к открытию высшее военное авиационное училище летчиков

Подготовка к открытию в Ульяновске высшего военного авиационного училища летчиков перешла в финальную фазу, завершаются подбор профессорско-преподавательского состава, подготовка учебно-материальной базы и мест проживания курсантов. Об этом сообщило правительство Ульяновской области, ссылаясь на слова командующего ВВС — заместителя главнокомандующего ВКС России Сергея Кобылаша в интервью газете «Красная звезда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ

Как ранее сообщал губернатор Ульяновской области Алексей Русских, училище будет готовить летчиков дальней и военно-транспортной авиации. Оно создается на базе бывшего Военно-технического училища в Ульяновске. Штат сотрудников училища составит 4600 человек. В 2025 году в Ульяновске уже начал действовать 4-й авиационный факультет Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. В ноябре к занятиям в Ульяновске приступили 300 курсантов.

Сергей Кобылаш отметил, что принятое решение об открытии Ульяновского высшего военного авиационного училища летчиков в первую очередь обусловлено потребностью в совершенствовании дифференцированной подготовки летчиков дальней и военно-транспортной авиации с начала их летной деятельности, поскольку новая и модернизированная авиационная техника, поставляемая в воинские части, и формирование новых авиационных подразделений предъявляют дополнительные требования к уровню подготовки летного состава с учетом СВО.

Андрей Васильев, Ульяновск