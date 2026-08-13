В Самарской области обнаружили крупную свалку автозапчастей

В Ставропольском районе Самарской области выявлена крупная свалка автозапчастей на землях сельскохозяйственного назначения. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям, общая площадь захламленного участка составила более 42 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям Фото: Управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям

Факт нарушения был зафиксирован в 2025 году во время выездного обследования: инспектор ведомства зафиксировал скопление пластиковых и жестяных элементов автомашин на сельхозучастке. Собственнику участка — местному сельхозпредприятию — было объявлено предостережение о необходимости соблюдения требований земельного законодательства РФ.

В итоге компания устранила нарушение и полностью очистила участок.

Всего с начала 2026 года на землях сельхозназначения региона выявлено пять мест незаконного размещения отходов — четыре из них уже ликвидированы. При этом на контроле Россельхознадзора остается ещё 29 участков с признаками захламления. Размещение отходов на сельхозземлях наносит ущерб плодородию почв, а восстановление таких территорий требует значительных временных и экономических ресурсов.

Георгий Портнов